Orange : lance un smartphone à 30$ pour favoriser l'inclusion numérique en Afrique

Orange : lance un smartphone à 30$ pour favoriser l'inclusion numérique en Afrique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le prix des appareils reste l'un des obstacles les plus importants à l'adoption des smartphones en Afrique. En effet, le coût moyen d'un smartphone entrée de gamme en Afrique dépasse de 60% le revenu mensuel moyen, rendant les smartphones largement inaccessibles pour la majorité de la population. Dans le cadre de la programmation du GSMA Thrive Afrique 2020, Orange annonce le lancement du Sanza touch -un smartphone Orange exclusif- et l'appareil 4G Android (Go edition) le plus abordable du marché.

Ce nouveau lancement, effectué en collaboration avec Google, s'appuie sur les efforts déployés depuis le lancement d'Android (Go edition) en 2018 pour accélérer le rythme de l'adoption numérique à travers le continent.

Ce téléphone coûtera environ 30$, un prix très abordable destiné à faire de ce smartphone l'appareil le plus accessible du marché dans le but de favoriser l'inclusion numérique et de fournir à davantage de personnes un accès à l'Internet mobile.

Le Sanza touch intègre notamment l'application Payjoy, qui permet aux clients d'aller au-delà de la barrière budgétaire en payant leur smartphone en plusieurs fois.

Ce smartphone 4G Android (Go edition), dispose d'un écran 4.0', d'une mémoire de 8Go et d'une batterie de 1750 mAh offrant une autonomie de plus de 4h en streaming vidéo. Les clients retrouveront toute la collection d'applications d'Orange (Orange et moi, Orange Money, Livescreen pour rester informé à tout moment), ainsi que les applications les plus populaires comme YouTube Go, Google Go, Facebook et WhatsApp.

La gamme Sanza a été lancée pour la première fois en avril 2019 dans 13 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle permet à de nombreux clients de découvrir Internet pour la première fois et de profiter des avantages offerts par la connectivité. A compter du mois d'octobre, ce smartphone Sanza touch sera proposé avec une offre mobile (appels, SMS, Internet) à environ 30 $. Il sera commercialisé dans la plupart des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient en commençant par la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et Madagascar.