Orange lance Max it, sa super-app destinée à l'Afrique et au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Après le succès de ses applications My Orange et Orange Money avec plus de 22 millions de clients utilisateurs au quotidien, Orange lance sa Super-app qui fusionne tous les univers télécom, services financiers et e-commerce permettant de répondre facilement à tous les besoins quotidiens de ses utilisateurs.

Développée par les équipes d'Orange en Afrique et pour les clients africains, cette nouvelle application, Max it, est lancée dans 5 pays (Cameroun, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Botswana) et fera l'objet d'un déploiement par vague, accompagné de mises à jour fonctionnelles, dans les autres pays de présence d'Orange en Afrique et au Moyen-Orient (MEA).

Max it est une "Super-app" conçue pour être un véritable portail de services sur mobile afin de faciliter la vie et l'expérience digitale de tous les utilisateurs du continent, qu'ils soient clients ou non d'Orange.