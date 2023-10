(Boursier.com) — Orange lance la Livebox 7, compatible XGS-PON, qui offre jusqu'à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant pour les particuliers et 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant pour les clients professionnels (selon éligibilité).

Orange étend en parallèle l'usage du Wi-Fi 6E à une grande majorité de ses clients qui pourront désormais profiter d'une connexion optimisée avec la Livebox 6 dès les offres Livebox Up Fibre.

Cette nouvelle Livebox 7 permet à tous les membres d'un même foyer de profiter de la meilleure expérience Wi-Fi Orange (gaming, visio, TV en ultra haute définition...). Grâce au Wi-Fi 6E, plusieurs équipements peuvent être connectés, en simultané, sur l'une des 3 bandes de fréquences disponibles pour profiter d'une connexion ultra-performante avec une meilleure latence.

La Livebox 7 est disponible, pour le Grand Public, sur l'offre Livebox Max Fibre qui évolue pour proposer des débits boostés : jusqu'à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant. Les clients Max continueront de bénéficier du service Wi-Fi Sérénité afin d'optimiser leur connexion partout dans la maison (accompagnement par des spécialistes Wi-Fi et jusqu'à 3 répéteurs inclus).

Cette offre est commercialisée au prix de 39,99 euros/mois pendant 6 mois puis 57,99 euros/mois pour les nouveaux clients. Ces deux offres sont aussi disponibles en version Internet + mobile.

Pour les clients professionnels, les nouvelles offres Livebox Pro Fibre et Open Pro Fibre, permettent de profiter de débits boostés : jusqu'à 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant. Grâce à la configuration spécifique de la Livebox 7, ils pourront bénéficier de 2 lignes pour les usages voix, alarme et paramétrer certains services avancés tel que le VPN nomade.

La Livebox 7 a été conçue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100% recyclée et recyclable et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique.