Orange lance l'opération 'OnResteEnsemble' pour les seniors

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Orange se dit conscient que les seniors restent encore trop souvent exposés à "l'exclusion numérique", que ce soit par manque de connaissances ou d'équipement : 17% des séniors ne disposent pas de téléphone mobile, 25% n'ont pas d'ordinateur, 52% n'ont pas de smartphones... Partant du constat que les séniors passent en moyenne 7h40 par jour devant la télévision (d'après une Etude NIELSEN 2019), Orange a développé une plateforme qui permet à tous, client ou non, de passer un message à leurs parents, grands-parents ou amis pendant les publicités de leurs programmes favoris sur TF1 et France Télévision.

Parmi ces programmes :

Sur TF1 : Les Douze Coups de Midi, les JT de 13h et de 20h.

Sur France 2 : N'oubliez pas les Paroles et Affaire conclue.

France 3 : les JT 12/13 régional et 19/20 régional ainsi que Questions pour un champion

France 5 : C dans l'air.

on-reste-ensemble.fr, un site participatif

Via le mini site on-reste-ensemble.fr tous les français vont pouvoir envoyer un message vidéo. Il leur suffira d'indiquer les nom et prénom de la personne à qui le message sera destiné et de se filmer quelques secondes. Les vidéos sélectionnées apparaîtront durant les publicités.

Un message sera envoyé à ces personnes pour qu'ils puissent prévenir leur(s) proche(s) de la date et heure de diffusion du message à la télévision.

Pour Béatrice Mandine, Directrice Exécutive Communication et Marque d'Orange, "Le réseau n'a jamais été aussi essentiel et vital à tous. Il est ce lien qui permet à chacun de garder le contact avec les autres et, pour une très grande partie de la population, il nous donne la possibilité de continuer à voir nos proches. Bien souvent, nos parents, grands-parents n'ont pas les outils ou accès aux plateformes de visioconférence. C'est pourquoi nous allons lancer en France le programme "On Reste Ensemble", pour offrir nos espaces publicitaires au grand public afin de leur permettre de passer des messages à celles et ceux qu'ils aiment et qui n'ont aucune possibilité de les voir."

La plateforme on-reste-ensemble.fr est déjà ouverte et permet de déposer des messages vidéo de 5 à 10 secondes. Les premiers messages seront diffusés à partir du 16 avril. Un film de lancement sera diffusé à partir du 11 avril et sera accompagné d'un dispositif digital...