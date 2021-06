Orange, Lacroix, STMicroelectronics et Sierra Wireless lancent IoT Continuum

Orange, Sierra Wireless, Lacroix et STMicroelectronics créent l'IoT Continuum, un partenariat visant à simplifier et à accélérer le déploiement massif de l'IoT en Europe et dans le monde.

En réunissant pour la première fois au sein d'un même partenariat l'expertise de l'ensemble du secteur de l'IoT (connectivité, matériel, logiciel, conception et fabrication), les partenaires d'IoT Continuum permettront aux entreprises internationales d'accélérer le déploiement et l'industrialisation de l'IoT massif sur les réseaux LTE (y compris Cat M et Cat 1) et 5G.

Un processus en trois étapes -start, prove, deploy and scale- a été mis en place par les partenaires pour accompagner les projets IoT des entreprises sur les réseaux cellulaires, de l'idéation à l'industrialisation, sans que celles-ci aient à solliciter de multiples acteurs.

De fait, IoT Continuum rassemble déjà une combinaison d'acteurs industriels de 1er plan, capables d'améliorer la gestion des risques liés aux projets des entreprises. Les clients pourront rejoindre le processus à tout moment, en fonction de leurs besoins.

IoT Continuum vise à gagner la confiance des entreprises et à les rassurer sur la faisabilité des projets IoT, parfois vus comme complexes et couteux, et à leur montrer les bénéfices qui en résultent. Les partenaires s'engagent à aider les clients à intégrer les technologies telles que la eSIM et la 5G pour développer une approche digitale innovante et dynamiser l'essor de l'écosystème IoT en Europe et dans le monde.

Ce partenariat favorisera la mise en place de nouveaux modèles de déploiement de projets IoT pour les entreprises internationales avec de forts enjeux de croissance, libérant ainsi tout le potentiel offert par l'IoT.