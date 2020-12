Orange : la Haute-Saône sera totalement fibrée en 2023

Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Le 15 décembre 2020, Yves Krattinger (Président du Conseil départemental de la Haute-Saône et Président du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique) et Stéphane Richard (Président-Directeur Général d'Orange) ont signé la convention de délégation de service public pour le réseau de communications électroniques Très Haut Débit de Haute-Saône pour une durée de 25 ans par Orange.

Ce réseau pourra bénéficier aux 125.000 foyers et locaux professionnels haut-saônois.

Le projet de couverture de la Haute-Saône en Très Haut Débit permettra à l'ensemble des foyers, entreprises et services publics du département de bénéficier d'un accès à la fibre d'ici fin 2023.

A l'issue d'une procédure d'appel d'offres initiée en mars 2020, Orange s'est vu attribuer cette Délégation de Service Public lors de la séance du Comité syndical HSN du 30 novembre dernier.

Créé en janvier 2014 dans un souci de solidarité territoriale, le syndicat Mixte Haute-Saône Numérique s'engage pour une meilleure cohérence départementale en matière de numérique, en prenant en charge la conception, la construction, l'exploitation mais également la commercialisation des réseaux de télécommunications électroniques à très haut débit sur l'ensemble du département haut-saônois à l'exclusion du périmètre de la Communauté d'Agglomération de Vesoul situé en zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement lancé en 2011 et attribué à Orange qui y déploie déjà en fonds propre la fibre optique).

Les déploiements de la fibre optique du Réseau d'Initiative Publique (RIP) de la Haute- Saône permettent la construction des 125.000 prises pour arriver à 100% de couverture du territoire, dont 50.000 en maîtrise d'ouvrage directe du Syndicat mixte qu'il remettra en exploitation d'ici à fin juin 2021 à Orange et 75.000 déployées en 3 ans par Orange en tant que concessionnaire.

De 2021 à 2023, plus de 200 personnes par an, à la fois collaborateurs et sous-traitants du groupe Orange, seront mobilisées sur le projet. Afin de renforcer l'attractivité économique et l'emploi dans le département, plus de 200.000 heures d'insertion sociale dont 30.000 heures minimum dédiée à la formation, seront mises en place par Orange, en s'appuyant sur des organismes locaux.

Durant la première phase de déploiement, l'arc optique a été financé par le Conseil départemental, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'Etat, et l'Europe. Dans les 2 phases suivantes, les communautés de communes de la Haute-Saône, le Conseil départemental, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'Etat, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ont contribué financièrement aux déploiements. Pour cette 4e phase, Orange est le seul contributeur financier.