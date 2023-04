Orange : la filiale Cyberdefense veut recruter près de 800 professionnels en cybersécurité

(Boursier.com) — Orange Cyberdefense -la filiale d'Orange, leader européen des services de cybersécurité- annonce le lancement de sa campagne de recrutement qui court jusqu'à la fin de l'année 2023. Elle cible dans les 9 pays dans lesquels elle est implantée en Europe environ 800 professionnels afin de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises de toute tailles en matière de cybersécurité et rejoindre les 3.000 experts qui composent déjà l'organisation.

L'ensemble des métiers est visé, qu'il s'agisse d'analystes au sein des équipes opérationnelles mais également d'architectes, d'ingénieurs, de consultants ou encore d'hackers éthiques.

Tous les profils -débutants ou confirmés souhaitant s'investir sur des missions à forte valeur ajoutée autour de sujets relatifs à l'anticipation, l'identification, la protection, la détection et la réponse à la menace cyber- sont concernés.

Dans un contexte de rareté des talents et de forte demande des clients, Orange Cyberdefense fait évoluer significativement les dispositifs relatifs à l'attractivité de sa marque employeur. Afin d'attirer de nouveaux professionnels de tout horizon, elle a déployé une plateforme de recrutement commune à l'ensemble de ses campus Cyber en France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Suisse et met en place des dispositifs pour nourrir les parcours professionnels et personnels en intensifiant à la fois les passerelles entre les différents métiers et les opportunités d'appréhender, au plus près des clients, la nature de la menace cyber. Ces actions visent à diversifier considérablement les profils des collaborateurs. Elles s'illustrent tant dans l'âge moyen de ces derniers, âgés de 35 ans, que dans la proportion des talents féminins au sein de l'organisation, à hauteur de près de 20% et qui comptent pour 25% des nouvelles recrues.