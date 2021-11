Orange, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest officialisent le lancement d'Orange Concessions

(Boursier.com) — Annoncée en janvier 2021, Orange Concessions, la nouvelle société détenue à 50% par Orange et à 50% par un consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest, est désormais opérationnelle.

Orange Concessions regroupe 24 Réseaux d'Initiative Publique (RIP), régis par des contrats avec des collectivités locales, en Métropole et en Outre-mer, représentant à terme plus de 4,5 millions de prises fibre, ce qui la positionne comme 1er opérateur d'infrastructures dans les territoires ruraux français.

Orange Concessions accompagne les collectivités locales dans l'aménagement numérique de leur territoire : il orchestre la conception, la construction et l'exploitation des réseaux fibre en s'appuyant sur Orange comme partenaire industriel de référence doté d'une expérience et d'un savoir-faire éprouvés et assure la commercialisation à l'ensemble des opérateurs commerciaux (FAI) pour offrir la fibre à leurs clients finaux.

Orange Concessions porte une ambition forte pour rendre la fibre accessible à tous dans les territoires ruraux tout en partageant l'effort d'investissement avec ses actionnaires, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest. En s'associant à des investisseurs de long terme, la société dispose de tous les moyens et ressources nécessaires pour consolider son leadership en tant qu'opérateur d'infrastructures.

La société Orange Concessions sera dirigée par Jean-Germain Breton. Doté d'une solide expérience managériale, aguerri à l'activité des réseaux télécoms d'initiative publique et à l'écoute des collectivités locales, Jean-Germain Breton aura pour objectif de développer l'activité d'Orange Concessions et la valeur apportée à chacun des actionnaires. La société Orange Concessions rassemble une équipe de plus de 100 femmes et hommes, dont 60 % sont implantés au coeur des territoires, au plus proche des collectivités locales.

L'engagement de la Banque des Territoires dans ce consortium et dans Orange Concessions constitue une étape majeure dans le cadre de sa mission de raccordement en fibre optique des territoires les plus isolés et à faible densité de population.

Ce partenariat stratégique, qui a valorisé Orange Concessions à 2,675 milliards d'euros, a été finalisé le 3 novembre. Il témoigne de la valeur et de la pertinence des choix d'investissements d'Orange dans la fibre optique.

A l'occasion de cette signature, Stéphane Richard, Président - Directeur Général d'Orange a déclaré : "D'ici 2025, 30% des prises FTTH des zones rurales françaises seront opérées par Orange Concessions. Orange étant depuis près de dix ans le leader incontesté de ce chantier majeur partout en France, je me réjouis de l'arrivée au sein du capital d'Orange Concessions d'investisseurs de long terme reconnus pour leur expertise en matière d'infrastructures et proches des collectivités locales. Orange réaffirme ainsi son engagement d'être le partenaire privilégié des collectivités locales dans leurs projets d'aménagement numérique des territoires."