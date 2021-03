Orange : la 5G débarque à Paris le 19 mars en 3,5 GHz

(Boursier.com) — Orange annonce le lancement dès le 19 mars de la 5G à Paris. Afin de permettre à ses clients de pouvoir bénéficier pleinement des usages de la 5G, tous les sites ouverts à Paris par Orange seront en 3,5 GHz. Ils apporteront ainsi des débits maximums théoriques jusqu'à 3 fois plus rapides que la 4G. La capitale vient grossir le rang des 235 communes d'ores et déjà déployées en 5G par Orange et, notamment, les 51 villes franciliennes de la petite couronne.

En lançant la 5G à Paris, Orange prépare les usages de demain avec une technologie qui va permettre à la capitale d'être à la pointe du numérique.