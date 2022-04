Orange : L'EBITDAaL atteint 2,620 MdsE au 31 mars (+1%)

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Orange s'élève à 10.582 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en hausse de 0,7% sur un an (+71 millions d'euros). La croissance est tirée par les services de détail qui progressent de 2% (+149 millions d'euros) alors que les services de Wholesale sont en recul de 6,8% (-129 millions d'euros), notamment affectés par la baisse du tarif régulé des terminaisons d'appel.

L'Afrique et Moyen Orient est toujours le principal contributeur de cette croissance avec une progression de 8,7% sur un an (+133 millions d'euros). Totem et Entreprises sont également en croissance, respectivement de +12,2% et +0,8%. Les revenus en France reculent de 0,7% malgré la poursuite de l'accélération du chiffre d'affaires des services de détail qui ne permet toutefois pas encore de compenser le déclin du Wholesale.

Le chiffre d'affaires de l'Espagne reste en retrait de 4,6% mais les services de détail poursuivent leur amélioration. Les autres pays d'Europe sont stables.

Evolution de la base clients

La base de clients convergents compte 11,6 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 31 mars 2022, en hausse de 1,6% sur un an.

Les services mobiles comptent 231,8 millions d'accès au 31 mars 2022, en hausse de 5,3% sur un an, dont 88,3 millions de forfaits, en augmentation de 8,0% sur un an.

Les services fixes totalisent 46,2 millions d'accès au 31 mars 2022 (en baisse de 1,9% sur un an), dont 12,8 millions d'accès très haut débit qui poursuivent leur forte croissance (+19,6% sur un an). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,4% sur un an.

Les services financiers mobiles comptent près de 1,8 million de clients en Europe et 0,8 million de clients en Afrique.

L'EBITDAaL du Groupe atteint 2.620 millions d'euros au 31 mars 2022 (+1%). Une accélération de la dynamique de croissance est attendue au 2nd semestre en raison d'un effet de base favorable lié à l'opération d'actionnariat salarié qui a fortement pesé sur l'EBITDAaL au dernier trimestre 2021. La performance du 1er trimestre est ainsi conforme à notre objectif de progression de l'EBITDAaL entre 2,5% et 3% pour l'ensemble de l'année 2022.

L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2.646 millions d'euros (+0,9%).

Les eCAPEX Groupe s'élèvent à 1.610 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en baisse prononcée de 5,8% sur un an en raison de l'effet de rattrapage intervenu au 1er trimestre 2021. Cette évolution est conforme à l'objectif d'eCAPEX inférieurs à 7,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2022.

Au 31 mars 2022, Orange comptait 58,5 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 17,7% sur un an). En France, la base de clients FTTH progresse de 23%.

Calendrier des événements à venir

19 mai 2022 : Assemblée Générale des actionnaires

28 juillet 2022 : Publication des résultats du 1er semestre.