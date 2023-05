Orange : l'AG renouvelle la composition du Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires d'Orange s'est tenue, le 23 mai, pour la première fois sous la présidence de Jacques Aschenbroich. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions soumises aux actionnaires par le Conseil d'administration et notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs, Momar Nguer et Gilles Grapinet, qui viennent renforcer les compétences et expertises du Conseil.

Lors de cette réunion de l'Assemblée générale, Jacques Aschenbroich a fait part de sa satisfaction d'accueillir ces deux nouveaux membres au sein du Conseil et de voir les mandats d'Anne-Gabrielle Heilbronner, Anne Lange et Alexandre Bompard renouvelés pour une durée de 4 ans.

Il a également remercié chaleureusement Jean-Michel Severino et Bernard Ramanantsoa pour leurs contributions exceptionnelles aux travaux du Conseil d'administration au cours de leurs mandats respectifs.

L'Assemblée générale a également été l'occasion pour Orange de présenter aux actionnaires le nouveau plan stratégique du Groupe "Lead the future" ainsi que sa stratégie climatique, portés par Christel Heydemann et l'ensemble de son Comité exécutif.

Le résultat des votes est disponible sur le site internet d'Orange.