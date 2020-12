Orange : l'actionnariat-salarié devrait représenter 6% du capital en 2021

(Boursier.com) — Les actionnaires-salariés du groupe Orange ont voté à leur majorité en faveur de l'AASGO, première association d'actionnaires salariés chez Orange, pour les représenter au Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions.

Le Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions, le fonds d'actionnariat-salarié chez Orange a été renouvelé entièrement par consultation électorale des 128.000 actionnaires salariés et anciens salariés. La majorité des voix s'est portée sur la liste indépendante de l'AASGO (32,5% de voix).

Le Fonds Commun de Placement Orange Actions a renouvelé sa gouvernance

Pour la première fois chez Orange, ce sont directement les 128.000 actionnaires-salariés, anciens-salariés, et retraités, qui ont désigné les membres du Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions. L'élection s'est terminée vendredi 4 décembre : avec 32,5% des voix, la liste AASGO arrive largement en tête, devant les autres listes, toutes portées par des syndicats (CGT, FO, CFE-CGC, CFDT). Ce sont donc plus de 20 millions de voix qui se sont portées sur l'AASGO.

L'AASGO aura 8 sièges sur 24 dans le Conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions, Marc Maouche, Saida Merini, Olivier Paon, Catherine René (titulaires), Renan L'Helgoual'Ch, Elisabeth Saubadu, Pascal Rotthier et Hajer Tebourbi (suppléants). Ces représentants sont élus pour 3 ans...

"C'est une très belle victoire pour les partisans d'un actionnariat salarié fort, que l'AASGO veut amener à 10% du capital d'Orange, et d'un actionnariat salarié indépendant à l'abri des conflits d'intérêt. Ces deux convictions guident le travail de l'AASGO, et nous sommes heureux que cette élection ait été l'occasion de les faire entendre et partager largement", explique Marc Maouche, Président de l'AASGO.

L'actionnariat-salarié devrait passer à 6% en 2021 chez Orange

La consultation des actionnaires-salariés pour le renouvellement du FCPE Orange Actions, a été ponctuée de l'annonce par le Conseil d'Administration d'Orange du 2 décembre, d'une très prochaine grande Offre de souscription d'actions Réservée aux Personnels, portant sur 30 millions de titres. La Direction d'Orange a également réitéré officiellement, sa volonté de faire progresser à terme jusqu'à 10% l'actionnariat-salarié dans le capital du groupe.

L'AASGO a déjà travaillé sur des propositions précises pour que l'opération soit un succès et profite au plus grand nombre. Dès janvier, les négociations avec la Direction commenceront pour la mise en place de la future ORP 2021. L'AASGO s'investira fortement pour obtenir des conditions avantageuses pour tous les souscripteurs salariés et anciens salariés (décote, abondement, délais de paiement...