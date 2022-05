Orange : Jacques Aschenbroich nommé Président non-exécutif du groupe

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires d'Orange, qui s'est tenue jeudi sous la présidence de Stéphane Richard, a voté en faveur de la nomination comme administrateurs indépendants de Jacques Aschenbroich et de Valérie Beaulieu-James pour une période de quatre ans. Le Conseil d'administration d'Orange, qui s'est réuni à la suite, a élu Jacques Aschenbroich Président non-exécutif du Conseil d'administration du Groupe. Il a confirmé Christel Heydemann comme Directrice générale et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

A cette occasion, Jacques Aschenbroich s'est félicité du soutien de l'ensemble des parties prenantes d'Orange. Par ailleurs, il a tenu à féliciter Valérie Beaulieu-James pour son élection comme administratrice, Christel Heydemann pour son renouvellement en tant que Directrice générale d'Orange et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

Il s'est engagé à travailler avec l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour rendre exemplaire la nouvelle gouvernance dissociée d'Orange, et au succès de la nouvelle équipe dirigeante. Enfin, il a tenu à remercier Stéphane Richard, qui arrive aujourd'hui à la fin de son mandat de Président d'Orange, pour son engagement à la tête du Groupe depuis douze ans.

La politique de rémunération 2022 ex ante n'a été votée qu'à 50,55%. Les critiques exprimées, de natures différentes selon les investisseurs, ont conduit un grand nombre d'investisseurs à ne pas pouvoir voter "pour" cette résolution unique, ou bien à s'abstenir.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a pris acte de ce vote plus faible qu'usuellement en faveur de la politique de rémunération dite " ex ante ", et a analysé les différents types de reproches formulés à son encontre. Le Conseil a également pris acte de la renonciation de Stéphane Richard, annoncée mardi 17 mai, à percevoir la rémunération exceptionnelle que le Conseil avait proposé de lui attribuer au titre de 2022.

Il s'engage à présenter l'an prochain une politique de rémunération sous forme de résolutions dissociées pour chacun des dirigeants mandataires sociaux, et a demandé au Comité de gouvernance et de responsabilité sociale & environnementale de lui faire part de toute proposition de nature à améliorer encore le dialogue entre l'entreprise et tous les actionnaires.

Enfin, au terme de ce processus de renouvellement de la gouvernance, le taux d'indépendance du Conseil d'administration d'Orange, au sens du code Afep-Medef, sera de 63,63%. En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, le taux de féminisation du Conseil d'administration se monte à 45%, conformément aux dispositions légales applicables en la matière (donc en excluant les trois administrateurs salariés et l'administratrice représentant les salariés actionnaires).