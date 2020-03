Orange investit dans une start-up de sécurité au Nigéria

(Boursier.com) — Orange Digital Ventures Africa annonce un nouvel investissement sur le continent africain en menant la levée d'amorçage de 1,5 million de dollars dans Youverify. La start-up, fondée à Lagos au Nigéria, automatise la vérification d'identité au service des acteurs financiers et de télécommunications. Youverify a ainsi pour ambition d'aider les entreprises à automatiser la vérification de données aujourd'hui en silo comme l'identité, le parcours académique, la domiciliation, les historiques de crédit, la reconnaissance faciale, et ce en respectant les plus hauts standards de réglementation et de protection des données.

Cette levée de fonds de 1,5 M$ devrait aider Youverify à renforcer sa technologie et accélérer son développement commercial au Nigéria et sur le continent africain.

Depuis son lancement à Lagos en 2018, Youverify a déjà procédé à plus de 300.000 enregistrements et vérifications clients pour certaines des plus importantes banques et entreprises financières du Nigéria. Elle devient la 5e entreprise à rejoindre le portefeuille de l'initiative d'investissements africaine du groupe Orange.