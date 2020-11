Orange investit dans le fonds Digital Health 2 de LBO France

(Boursier.com) — Le groupe Orange a décidé d'investir via sa holding Orange Digital Investment dans le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France, acteur majeur du capital-investissement en France. Le fonds Digital Health 2 ambitionne d'investir en France et en Europe de l'Ouest 200 ME dans des PME de e-santé dédiées au 'B2B' en phase de croissance, comme dernièrement QuantifiCare, Tribvn Healthcare, FeetMe et Meditect.

Convaincu du potentiel du marché de la e-santé - qui repense la transformation du domaine de la santé à l'aune des bénéfices apportés par le digital -, Orange met à disposition de DH2 des moyens supplémentaires destinés à développer des entreprises innovantes dans le domaine de l'e-santé en France et en Europe.

Cette initiative aura un impact positif à la fois pour les entreprises sélectionnées par l'équipe de gestion du fonds DH2 et pour tout l'écosystème e-santé. Elle permettra, tant vis-à-vis des entreprises en portefeuille que des investisseurs : - de développer davantage de synergies opérationnelles dans une logique d'innovation, - de contribuer activement au développement d'une filière d'excellence dans le domaine de l'e-santé et d'y renforcer le positionnement stratégique d'Orange.

En investissant dans un fonds dynamique, géré par une équipe de gestion reconnue et très ouverte à la coopération avec le Groupe Orange, Enovacom y voit l'opportunité de consolider son accès privilégié à l'écosystème innovant de l'e-santé.

"Nous sommes très heureux de la confiance accordée par Orange. La présence d'un opérateur et intégrateur de services digitaux, précurseur dans l'e-santé au sein du fonds DH2 est un avantage certain pour les sociétés en portefeuille. La proximité d'Enovacom favorisera immanquablement la co-construction et la croissance d'entreprises innovantes capables de devenir des champions mondiaux de l'e-santé", indique Valéry Huot, Partner, Head of Venture LBO France.