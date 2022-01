Orange investit dans le fonds de capital-risque 'Move Capital I'

(Boursier.com) — Orange investit, via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds "Move Capital I", un fonds de Kepler Cheuvreux Invest "Tech Growth" qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne. Move Capital agit dans les domaines du digital : l'IoT, l'Intelligence Artificielle, Data Analytics, Cybersécurité, Cloud et l'Industrie 4.0.

Cet investissement est un coup d'accélérateur pour Orange Business Services, entité d'Orange dédiée aux entreprises dans le monde.

Orange Business Services et Move Capital, partagent une vision commune : accompagner, soutenir et financer des sociétés technologiques françaises et européennes dans le secteur B2B du digital pour faciliter leur développement, émergence et ainsi assurer la souveraineté technologique européenne.

L'écosystème technologique B2B est en pleine mutation, une série d'innovations telles que le déploiement de la 5G, l'explosion des données, l'essor des objets connectés, la migration des services et des solutions vers le cloud et globalement, le besoin de protéger ces écosystèmes avec des solutions de cybersécurité. Pour Orange Business Services, ces rapides évolutions soulignent l'importance d'être accompagné par des partenaires de confiance. L'économie du digital se restructure autour d'un écosystème de partenaires dont le but est d'associer les meilleures technologies du marché pour couvrir au mieux les besoins des entreprises innovantes sur l'ensemble de la chaine de valeur.

Avec cette participation dans le fonds Move Capital I, Orange Business Services confirme sa volonté de devenir partie prenante auprès d'un panel reconnu d'entreprises technologiques européennes prometteuses afin d'enrichir sa stratégie d'innovation. "Cet investissement dans le fonds Move Capital I nous permettra, au-delà du retour financier attendu, de mettre en place un partenariat fort avec les équipes d'investissement de Move Capital, Kepler Cheuvreux Invest et leur écosystème", commente Maï de la Rochefordière, Directrice Générale Déléguée d'Orange Digital Investment.