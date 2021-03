Orange investit dans le fonds de capital-risque Américain 'Venture Reality Fund II'

(Boursier.com) — Orange investit via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds Venture Reality Fund II, acteur majeur du capital-risque dans le secteur XR (Extended Reality) : Réalité Augmentée (AR), Réalité Virtuelle (VR), réalité Mixte (MR), et Intelligence Artificielle (AI). Orange explore depuis plusieurs années le secteur des technologies immersives, convaincu de leur potentiel pour développer de nouveaux services et expériences, et devient le premier acteur européen du secteur des télécommunications à investir dans le Venture Reality Fund II (le VRF II).

Le VR Fund II est un fonds de capital-risque qui vise une taille d'au moins 50 M$ et prévoit d'investir dans au moins 35 sociétés opérant dans l'écosystème XR (Extended Reality) tirant parti de la 5G. Il est géré par Venture Reality Fund (VRF), une société de gestion créée en 2016 au coeur de la Silicon Valley dont le premier Venture Reality Fund est constitué d'un portefeuille unique de participations dans ce secteur et a obtenu des résultats significatifs grâce à ses investissements auprès de startups prometteuses et à ses cessions réussies, notamment auprès des géants américains du numérique. Les équipes Orange et de VRF mettront en place une organisation resserrée entre les bureaux d'Orange et les bureaux de VRF en Californie.