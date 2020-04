Orange/Iliad/Bouygues/Altice : tout le calendrier 5G décalé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est tout le calendrier de déploiement de la 5G en France qui est désormais chamboulé! Hier, l'Arcep, le régulateur des télécoms, a indiqué, que les enchères pour les fréquences 5G sont bel et bien reportées. Celles-ci étaient prévues le 21 avril.

"Les circonstances actuelles de crise sanitaire n'ont pas permis de conduire les préparatifs nécessaires à l'organisation matérielle de cette enchère", souligne l'Arcep dans son communiqué de presse.

En conséquence, les opérateurs seront vraisemblablement contraints de décaler le lancement de leurs offres respectives.

Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont qualifiées pour participer aux enchères. Les quatre candidats ont souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure et pour un montant de 350 ME, un bloc de 50 MHz. Les quatre candidats sont désormais autorisés à participer à la phase d'enchère pour l'attribution des 11 blocs de 10 MHz encore disponibles dans la bande 3,4 ? 3,8 GHz.