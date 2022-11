Orange : Goldman Sachs passe de "négatif" à "neutre"

(Boursier.com) — Les récents commentaires de la direction du groupe Orange quant à son cash flow et à ses profits pour les trois prochaines années a rassuré la communauté financière et en particulier la banque d'affaires Goldman Sachs. L'analyste anticipe désormais un EBITDA de 4,9 Milliards d'Euros pour 2002 contre 4,7 MdsE précédemment attendus et de 6,05 MdsE pour 2003 contre 5,6 MdsE auparavant. Le broker estime néanmoins que le free cash flow s'établira à 6,3 MdsE et que les dépenses d'investissements du groupe de téléphonie mobile se situeront à 8,2 Milliards d'Euros entre 2003 et 2005 alors que la direction d'Orange n'estime ces données, pour la même période, qu'à respectivement 8-11 MdsE et 7-8 MdsE. A l'inverse l'analyste reste relativement optimiste quant aux marges opérationnelles du groupe pour 2005 qu'il anticipe à 31,4% en France et à 18,3% en Angleterre, soit de bonnes performances pour le secteur. Ainsi, Goldman Sachs revoit sa recommandation de négatif à "en ligne" pour ce titre qu'il valorise à 7,05 EUR pour un PER 2003 estimé à 27.