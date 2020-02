Orange et Telxius s'associent pour la mise en place du câble sous-marin Dunant

(Boursier.com) — Orange annonce s'associer à Telxius, société d'infrastructure de communication du Groupe Telefónica, afin de collaborer à l'extension de liaisons terrestres pour le câble Dunant en Europe et aux États-Unis, dans le cadre d'un projet Google. L'axe Atlantique est l'une des routes réseau les plus chargées au monde et le câble Dunant pourra ainsi répondre à la croissance massive des besoins en termes de données et de contenus entre l'Europe et les États-Unis. Ce câble transatlantique, long de 6.600 km, reliera les États-Unis à la côte atlantique française et devrait être mis en service fin 2020.

Dans le cadre de cet accord, Orange et Telxius offriront et exploiteront des services de colocalisation dans leurs stations d'atterrissage respectives, situées à Saint-Hilaire-de-Riez (France) et Virginia Beach (États-Unis). Il s'agit là de deux emplacements stratégiques, situés près des principaux hub de connectivité des deux côtés de l'Atlantique. Depuis sa station d'atterrissage de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Orange permettra à Telxius de bénéficier d'une connexion terrestre jusqu'à Paris. Telxius permettra de son côté à Orange de se connecter à Ashburn depuis Virginia Beach.

Liaison transatlantique solide

Cette collaboration garantira la mise en place d'une liaison transatlantique solide, portée par deux sociétés capables de fournir sur cet axe Europe-États-Unis des capacités multi-térabits. Elle renforcera également les engagements respectifs d'Orange et de Telxius en faveur du développement de nouveaux usages num ériques pour leurs clients internationaux en Europe et en Amérique. Enfin, elle permettra aux deux sociétés de réaffirmer leur leadership international sur le marché de vente en gros pour mieux répondre aux besoins des fournisseurs de contenu et aux opérateurs tiers.

"Nous sommes heureux d'annoncer cet accord conclu avec Telxius, grâce auquel nos clients pourront bénéficier de services de bout en bout de très grande capacité et d'un réseau redondant sur l'axe stratégique transatlantique. Nous exploiterons deux paires de fibres optiques d'une capacité de plus de 30 térabits par seconde entre la France et les États-Unis. C'est une extension porteuse de valeur pour le réseau international d'Orange, qui permet de raccorder nos routes atlantiques et méditerranéennes avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie en garantissant la meilleure qualité de service possible" a déclaré Jérôme Barré, PDG d'Orange Wholesale and International Networks.