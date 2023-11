Orange et Spotify s'associent en Afrique

(Boursier.com) — Orange s'est récemment associé à Spotify, la première plateforme mondiale de streaming de musique, afin d'offrir à ses clients mobile une expérience musicale. En offrant des volumes de données supplémentaires pour accéder gratuitement au service de Spotify, Orange renforce sa position de fournisseur de services de divertissement tout-en-un.

Avec la vaste communauté d'utilisateurs mobiles Orange sur le continent africain, Spotify pourra promouvoir les talents locaux en les présentant à un public plus large. Ce partenariat stratégique constituera pour Orange une avancée majeure vers l'amélioration de l'expérience musicale dans le paysage numérique africain, en favorisant notamment une connexion plus profonde avec les éléments culturels et de divertissement.

Avec une communauté mondiale de plus de 551 millions d'auditeurs actifs chaque mois, dont 220 millions d'abonnés, Spotify propose à l'écoute un large éventail d'artistes africains et internationaux avec une bibliothèque de plus de 82 millions de titres. Les clients d'Orange peuvent désormais profiter de cette expérience musicale personnalisée et enrichissante en créant, par exemple, leurs propres playlists.

Orange étudie actuellement les possibilités d'étendre cette offre à d'autres pays.