Orange et Somfy concluent un partenariat dans la maison connectée

Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — Orange et Somfy annoncent un partenariat pour démocratiser la maison connectée en France. Il est désormais possible pour les utilisateurs de Livebox 4 et 5 disposant d'une box domotique Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés Somfy depuis leur application "Maison Connectée" d'Orange.

À travers ce partenariat, Orange et Somfy permettront à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de solutions connectées, pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie au quotidien.

Somfy a fait de l'ouverture et de l'interopérabilité, un pilier de sa stratégie avec le lancement du programme " So Open " en 2018. L'écosystème Somfy est aujourd'hui compatible avec les plus grandes marques référentes dans leur domaine, et nous sommes très fiers de l'élargir aujourd'hui avec Orange , annonce Jean Guillaume Despature, Président du Directoire et Directeur Général du groupe Somfy.

Par ce partenariat, les deux marques, qui sont déjà présentes dans des millions de foyers français, permettront à leurs clients d'accéder et simplement aux bénéfices de la maison connectée. Ainsi, Orange renforce son rôle d'opérateur multi-services et enrichit son service "Maison Connectée" en facilitant le quotidien de ses clients et de leur famille : sécuriser le logement, veiller sur ses proches, maîtriser sa consommation électrique et son chauffage, être alerté en cas d'incidents domestiques et créer ses essentiels connectés (ambiances lumineuses, routines...).