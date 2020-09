Orange et Somfy annoncent un partenariat pour développer l'expérience de la Maison Connectée

Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — Orange , l'un des principaux opérateurs mondial de télécommunication, et Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, annoncent un partenariat pour "démocratiser la maison connectée en France". Il est désormais possible pour les utilisateurs de Livebox 4 et 5 disposant d'une box domotique Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés Somfy depuis leur application "Maison Connectée" d'Orange.

À travers ce partenariat, Orange et Somfy permettront à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de solutions connectées, pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie au quotidien.

"Somfy a fait de l'ouverture et de l'interopérabilité, un pilier de sa stratégie avec le lancement du programme "So Open" en 2018. L'écosystème Somfy est aujourd'hui compatible avec les plus grandes marques référentes dans leur domaine, et nous sommes très fiers de l'élargir aujourd'hui avec Orange" souligne Jean Guillaume Despature, Président du Directoire et Directeur Général du groupe Somfy.

Par ce partenariat, les deux marques, qui sont déjà présentes dans des millions de foyers français, permettront à leurs clients d'accéder nativement et simplement aux bénéfices de la maison connectée.

Il est désormais possible pour les clients Orange, possesseurs de la box Tahoma (ou Connexoon) de Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés depuis leur application "Maison Connectée" d'Orange sans coût supplémentaire. Ils pourront ainsi, prochainement, au travers d'une seule application mobile, "Maison Connectée", piloter/programmer l'ouverture de leurs volets roulants en fonction de leurs habitudes de vie, ou encore fermer/ouvrir tous les volets d'un seul geste grâce aux routines "Je rentre/Je sors "... tout comme ses autres objets connectés.

Orange renforce son rôle d'opérateur multi-services et enrichit son service "Maison Connectée" qui facilite le quotidien de ses clients et de leur famille : sécuriser son logement, veiller sur ses proches, maîtriser sa consommation électrique et son chauffage, être alerté en cas d'incidents domestiques et créer ses essentiels connectés (ambiances l umineuses, routines...).

"Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Somfy qui s'inscrit dans notre stratégie d'ouverture pour permettre à nos clients d'accéder au meilleure des marques françaises en favorisant l'interopérabilité des services dans un monde de plus en plus connecté", annonce Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d'Orange France.