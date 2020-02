Orange et SES préparent la connectivité de demain

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — Orange et SES ouvrent une nouvelle ère d'innovation en matière de connectivité par satellite avec le système de communication O3b mPOWER. Orange sera le 1er opérateur mondial de télécommunications à intégrer dans son réseau le système de communication révolutionnaire O3b mPOWER, pour répondre à la demande croissante de connectivité en Afrique.

Actuellement en cours de développement, O3b mPOWER est le seul système à large bande en orbite non géostationnaire (NGSO) au monde entièrement financé. Positionné à seulement 8.000 kilomètres de la surface de la Terre, le système fournira des solutions à haut débit et à faible latence, intégrables de manière transparente et fiable aux réseaux terrestres existants.

Lorsqu'il sera opérationnel en 2022, O3b mPOWER fournira des débits de plusieurs térabits pour favoriser la transformation numérique et l'adoption du Cloud partout dans le monde.

La constellation O3b mPOWER, très flexible, comprend des satellites MEO de très grande capacité, à faible latence et à haut débit, ayant chacun jusqu'à 5.000 faisceaux entièrement configurables et orientables, pouvant être positionnés et dimensionnés en temps réel pour répondre aux demandes des clients. Le système est parfaitement adapté aux applications de liaison pour les réseaux cellulaires domestiques et aux applications internationales simultanées de trunking IP.

Avec O3b mPOWER, Orange augmentera considérablement ses capacités MEO à faible latence afin de soutenir la croissance de la demande en bande passante, stimulée par l'augmentation constante de la clientèle, les nouveaux usages numériques et les services financiers. Ce système révolutionnaire permettra à Orange d'offrir une connectivité haut débit transparente, tout en étendant sa couverture géographique. De plus, Orange Centrafrique s'appuiera sur le seul réseau multi-orbites au monde, en utilisant les satellites MEO et GEO (orbite géostationnaire) de SES pour connecter et agréger le trafic 2G/3G des stations de base eloignées avec le réseau central de la capitale Bangui. L'opérateur dispose ainsi d'une source unique pour le réseau cellulaire et le trafic IP, et profite d'une expérience continue et transparente entre les services MEO et GEO.