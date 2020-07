Orange et NSIA lancent Orange Bank Africa

(Boursier.com) — Orange, acteur majeur des télécoms en Afrique et au Moyen Orient, et NSIA, leader de la bancassurance, annoncent le lancement des activités commerciales d'Orange Bank Africa à Abidjan en Côte d'Ivoire. Orange Bank Africa, dirigée par Jean-Louis Menann-Kouamé, a pour ambition de proposer aux clients une offre de crédit et d'épargne simple et accessible à tout moment depuis son mobile.

Orange Bank Africa répondra aux besoins d'une grande partie de la population, souvent exclue du monde bancaire classique, en lui permettant d'emprunter ou épargner de faibles montants essentiels pour leur quotidien. Dès son lancement, Orange Bank Africa proposera, à travers le canal Orange Money, une offre d'épargne et de micro crédit permettant d'emprunter à partir de 5.000 FCFA de façon instantanée depuis son mobile.

La stratégie d'Orange dans les services financiers mobiles en Afrique vise à offrir des solutions accessibles au plus grand nombre quel que soit leur niveau de revenu ou leur lieu d'habitation. Ainsi, l'objectif d'Orange Bank Africa est de devenir l'acteur de référence de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest.

Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange a commenté : "Les nouvelles technologies sont nécessaires pour renforcer l'inclusion financière et soutenir le développement économique, comme le mobile money l'a prouvé au cours des dernières années. L'activité bancaire est nouvelle pour Orange en Afrique. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie d'opérateur multi-services et notre volonté d'être moteur de la transformation digitale du continent. Grâce à notre association avec NSIA, un autre leader du marché africain, nous facilitons l'accès aux services bancaires au plus grand nombre, à travers des services simples et essentiels, pour le bénéfice de tous nos clients."

Jean Kacou Diagou, Président du groupe NSIA, a déclaré : "Je suis très heureux que le partenariat conclu entre Orange et NSIA ait donné naissance à Orange Bank Africa. Depuis 25 ans, le Groupe NSIA élabore des solutions de banque et d'assurance adaptées aux besoins des populations africaines avec pour objectif de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous le savons, la digitalisation bancaire est une condition sine qua non de l'inclusion financière de nos populations. Nous sommes donc fiers d'avoir pu joindre notre expertise et notre capital humain à ceux d'Orange pour la création de la banque 100% digitale Orange Bank Africa."

Orange Bank Africa a vocation à s'étendre au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso...