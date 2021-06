Orange et Nokia équipent une usine Schneider Electric d'un réseau 4G/5G

Crédit photo © Schneider Electric

(Boursier.com) — Orange et Nokia annoncent déployer sur le site de Schneider Electric à Le Vaudreuil en France, un réseau privé 4G/5G supportant le network slicing. Le network slicing est une fonctionnalité essentielle pour la gestion de la qualité de service de bout en bout sur le réseau 4G/5G et pour la sécurité des processus, opérations et applications industriels de l'industrie 4.0.

Orange a sélectionné Nokia pour bâtir un réseau 4G/5G utilisant le network slicing dédié à l'environnement industriel, moderne et équipé de solutions de connectivité fiables, évolutives et durables particulièrement adaptées aux cas d'usages industriels.

La solution de slicing de Nokia prend en charge les terminaux LTE, 5G Standalone (5G SA) et 5G Non Standalone (5G NSA) existants et comprend également un logiciel de contrôleur de domaine dans les couches RAN, coeur et transport pour permettre une gestion de bout-en-bout du network slicing. La continuité du slicing entre les réseaux LTE et 5G NR permet à Orange et Schneider Electric d'exploiter un réseau indoor de pointe dans un environnement industriel. Grâce à cette solution, les deux partenaires continuent de concevoir et de tester les capacités de performance et de sécurité adaptées aux cas d'usages innovants, tout en optimisant les ressources du réseau.