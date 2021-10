Orange et Nokia développent l'utilisation d'équipements reconditionnés dans les infrastructures réseaux

(Boursier.com) — Orange et Nokia ont conclu un accord pour accroitre l'utilisation de matériel reconditionné dans les infrastructures de télécommunications. Les équipements réseaux remis à neuf seront proposés par Nokia à toutes les filiales d'Orange via BuyIn, l'alliance d'achat d'Orange et Deutsche Telekom.

Cet accord concerne les équipements réseaux d'accès radio (" Radio Access Network ") et pourra être étendu à différentes catégories à moyen et long terme. Le processus de remise à neuf des équipements permet une réduction des émissions de CO2 par rapport à la fabrication de matériel neuf. Par ailleurs, par ce contrat, Orange et Nokia souhaitent proposer une alternative compétitive et fiable aux opérateurs de réseau.

Les équipements reconditionnés répondent à tous les critères de fiabilité établis par les directives et recommandations de l'Union européenne et de l'Union Internationale des Télécommunications.

Du côté d'Orange, cet accord s'inscrit dans un programme plus vaste nommé OSCAR qui contribuera à l'atteinte de l'objectif Net Zéro Carbone fixé par le groupe en 2040. Il a pour ambition de placer l'économie circulaire au coeur des réseaux d'infrastructure en réutilisant des équipements existants à chaque fois que cela est possible. OSCAR établit des objectifs clairs concernant la réutilisation des composants et le recours limité à l'utilisation de nouveaux matériaux.

Nokia a également fixé des objectifs ambitieux, visant à réduire les émissions de sa chaîne de valeur de 50% entre 2019 et 2030 dans le cadre de ses objectifs, renouvelés sur la base d'analyses scientifiques.

"Nous sommes fiers de partager notre vision commune de l'économie circulaire avec Nokia, une vision où l'exemplarité environnementale soutient la création de valeur durable. Cette compréhension mutuelle conduit aujourd'hui à cette première avancée contractuelle majeure pour le Groupe Orange et ses filiales, avec un impact environnemental positif pour nos deux groupes", a déclaré Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué, Directeur Finances, Performance et Développement d'Orange.

"S'engager dans la circularité nous rapproche encore un peu plus de la réalisation de nos propres objectifs climatiques, ainsi que de l'accompagnement de nos clients dans la réalisation des leurs. La numérisation réduit les déchets, la réutilisation prolonge la durée de vie des produits, et grâce à cela, nous sommes en mesure de réaliser la pleine valeur de nos produits. Cet accord-cadre démontre l'importance de la collaboration pour résoudre les grands défis auxquels la société est confrontée et nous devons tous agir ensemble", a commenté Tommi Uitto, Président des Réseaux Mobiles chez Nokia.