Orange et Montblanc développent un partenariat privilégié

(Boursier.com) — La toute nouvelle montre intelligente 'Montblanc Summit 2+' sort en avant-première, en France, le 16 juillet 2020 ! Il s'agit de la première montre cellulaire dotée d'une solution eSIM activée à distance par Orange et qui fonctionne avec Wear OS by GoogleTM et les smartphones Android. Elle sera commercialisée notamment sur le site orange.fr.

Orange est le premier opérateur mondial à développer cette technologie et renforce ainsi sa position de leader dans le domaine de la connectivité eSIM.

Cette montre intelligente réunit le savoir-faire et le prestige de Montblanc avec la maîtrise technologique d'Orange et GoogleTM afin d'offrir une expérience digitale unique aux utilisateurs.

Grâce à l'option Multi-SIM Appels et Internet eSIM d'Orange, la Montblanc Summit 2+ peut être utilisée avec le même numéro d'appel que le smartphone. Les clients Orange peuvent ainsi profiter des appels et de l'internet mobile de leur forfait depuis leur montre cellulaire. Connectée au réseau mobile Orange no1 pour la 9ème fois consécutive, cette montre intelligente fonctionne de manière autonome, sans être à proximité du smartphone.

Elle permet de passer des appels, d'échanger des SMS, de recevoir des notifications et de suivre son activité quotidienne4. Elle est également dotée d'un GPS performant, d'une batterie 440 mAh et intègre les dernières évolutions en termes de puissance de traitement avec la plateforme Qualcomm Snapdragon Wear 31005.

"Après avoir été le premier opérateur en France à proposer l'eSIM sur les montres cellulaires, je suis fier d'annoncer qu'Orange est le premier opérateur mondial à proposer la connectivité mobile sur la montre Montblanc Summit 2+. Grâce à ce partenariat avec Montblanc et Google, nos clients peuvent bénéficier d'une nouvelle gamme de montre connectée, qui allie le savoir-faire et le design de la haute horlogerie suisse, l'expérience Wear OS by Google et le meilleur de la connectivité Orange", Michel Jumeau, directeur exécutif adjoint d'Orange France.