Orange et Mascovil fusionnent leurs activités en Espagne

(Boursier.com) — Orange et Masmovil, qui sont entrés en négociations exclusives le 8 mars en vue d'une fusion de leurs activités en Espagne, concrétisent leurs discussions par la signature d'un accord ferme. Le regroupement des activités d'Orange Espagne et de Masmovil prendra la forme d'une co-entreprise à 50-50 co-contrôlée par Orange et Masmovil (Lorca JVCO). Les deux partenaires auront des droits de gouvernance égaux dans cette nouvelle co-entreprise.

"Je suis très heureuse que ces négociations se concrétisent aujourd'hui. Cet accord ouvre la voie à la création d'une société commune qui combinera les forces d'Orange et de Masmovil en un seul et unique acteur. Ce nouvel opérateur sera plus fort et en capacité d'investir dans la 5G et la Fibre au profit des clients à travers l'Espagne. Je crois fermement que la création de cette nouvelle entreprise est d'une importance fondamentale pour le Groupe, le marché espagnol des télécommunications et les clients", commente Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange.

Puissante capacité financière

Ce regroupement entre Masmovil et Orange permettra l'émergence d'un acteur durable doté de la capacité financière et de l'envergure nécessaires pour continuer à investir et contribuer au développement de la concurrence en Espagne, au profit des consommateurs et des entreprises.

Cette co-entreprise entre deux acteurs complémentaires a en ligne de mire le développement de la 5G dans le pays. Elle doit donc déboucher sur des gains significatifs d'efficacité, qui permettront au nouvel ensemble d'accélérer les investissements dans la fibre optique (FTTH) et la 5G, au bénéfice des clients espagnols.

Valorisation d'entreprise de 18,6 MdsE

La transaction est basée sur une valeur d'entreprise (VE) de 18,6 milliards d'euros, dont 7,8 MdsE de VE pour Orange Espagne (7,2x EBITDAaL 2022E) et 10,9 MdsE de VE pour Masmovil (Euskaltel inclus, soit 8,7x EBITDAaL 2022E).

Le processus de 'due diligence' mené depuis mars a confirmé des synergies potentielles supérieures à 450 millions d'euros par an, atteignable à partir de la 4e année suivant la finalisation de la transaction.

La transaction est accompagnée d'une levée de dette sans recours de 6,6 MdsE qui financera, entre autres, un paiement de 5,85 MdsE versé en amont au Groupe Orange et aux actionnaires de Masmovil. La distribution de ces fonds aux actionnaires sera asymétrique, car elle intègre le principe d'une soulte en faveur d'Orange afin de prendre en compte les niveaux respectifs de dette des deux entreprises avant transaction. Ce financement est principalement composé de dette bancaire octroyé par un groupe de banques. La dette existante de Masmovil restera en place.

Introduction en Bourse ?

A l'issue de la finalisation de l'opération, la politique financière agréée entre Orange et Lorca JVCO aura comme objectif d'atteindre un ratio de dette nette/Ebitda cible de 3,5x afin de faciliter une introduction en bourse de la co-entreprise à moyen terme.

L'accord entre les deux sociétés prévoit en effet cette option. Le deal conclut intègre un droit, pour chacune des deux parties, de déclencher une introduction en bourse (IPO) après une période prédéfinie et sous certaines conditions. Dans l'hypothèse de ce scénario, il prévoit une option d'achat pour Orange lui permettant de prendre le contrôle de l'entité combinée au prix de l'IPO.

La transaction sera soumise à l'approbation des autorités de concurrence et des autorités administratives compétentes. Elle devrait être finalisée au plus tard au cours du second semestre 2023. Jusqu'à ce que ces approbations et la finalisation de la transaction soient effectives, les deux sociétés continueront d'opérer de manière indépendante.