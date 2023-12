Orange et Ericsson mettent en place des réseaux 5G privés révolutionnaires

(Boursier.com) — Le secteur B2B en Espagne s'apprête à bénéficier d'un nouvel élan avec l'annonce d'un nouveau partenariat de réseau 5G privé entre Orange Espagne et Ericsson (NASDAQ: ERIC), marquant une étape historique dans la transformation numérique du pays. Cette collaboration devrait révolutionner le marché en offrant aux clients B2B en Espagne la possibilité de déployer leur propre réseau 5G privé, garantissant ainsi aux entreprises la capacité de tirer parti des dernières avancées technologiques pour maintenir un avantage concurrentiel dans leurs industries respectives.

La mise en place de réseaux 5G privés pour le secteur B2B débloque une multitude d'avantages, notamment l'automatisation en temps réel, l'amélioration de la productivité, une sûreté accrue pour les travailleurs, ainsi qu'une sécurité, une fiabilité, une personnalisation et une rentabilité inégalées. En conséquence, de nombreuses entreprises de divers secteurs peuvent désormais tirer parti de ces avantages et propulser leurs opérations vers de nouveaux sommets.

Cette infrastructure révolutionnaire permettra à Orange Espagne de fournir une connectivité fiable, sécurisée et à faible latence pour les clients B2B, tout en soutenant l'adoption, l'utilisation et la généralisation de nouvelles technologies basées sur les données. Cela renforcera également leurs capacités de monétisation de la 5G et réduira les délais de mise en oeuvre.

Solution 5G Core dual-mode d'Ericsson

Les nouveaux réseaux privés seront alimentés par la solution 5G Core dual-mode d'Ericsson, qui prend en charge le réseau 5G Standalone (SA) d'Orange déployé dans tout le pays, avec certaines fonctions réseau dédiées, telles que Local Packet Gateway d'Ericsson (fournissant un "Local Breakout" -échappement local-, parmi d'autres capacités) déployé chez les clients B2B.

Local Breakout fait référence à la capacité de router le trafic réseau directement sur les lieux du client au lieu de l'envoyer à un emplacement centralisé, fournissant essentiellement une passerelle localisée pour le trafic de données. Dans le contexte des réseaux privés, cela permet le déploiement de fonctionnalités et de services spécifiques plus près de l'entreprise, offrant un traitement plus rapide des données et une latence réduite.

L'amélioration de la réactivité et des services personnalisés qui en résultent au sein du réseau privé permet aux entreprises de bénéficier des mêmes avantages auparavant limités aux réseaux privés dédiés, notamment un débit supérieur, une latence réduite et l'accès à des ressources radio dédiées et/ou partagées. Ces fonctionnalités garantissent des performances optimales pour l'entreprise tout en préservant la sécurité de leurs réseaux. L'intégrité et la confidentialité des données sont également assurées, car les données de l'entreprise restent sur place et ne se mélangent pas avec les réseaux publics.

Approche innovante

Cette approche innovante des réseaux privés permettra aux clients entreprises d'Orange de se doter de capacités étendues du réseau commercial public. La solution permettra également une flexibilité accrue, où les besoins spécifiques d'une entreprise peuvent être couverts en utilisant des composants dédiés exclusivement à leurs exigences.

Ce cadre jouera un rôle crucial pour débloquer de nouveaux cas d'usage et stimuler l'innovation dans des secteurs tels que la logistique, les transports, l'automobile et l'industrie. En particulier, il permettra l'automatisation en temps réel qui peut, par exemple, améliorer considérablement la productivité et la sécurité des travailleurs, tandis que les résultats d'une sécurité et d'une fiabilité accrues peuvent stimuler les opérations commerciales. De plus, ces réseaux offrent davantage d'options de personnalisation et de rentabilité pour les clients B2B, facilitant ainsi la satisfaction de leurs besoins commerciaux uniques.

En utilisant une infrastructure commune couvrant à la fois les réseaux publics et privés, Orange tire parti des synergies qui lui permettent d'offrir une solution de tarification encore plus compétitive pour les entreprises. De plus, les clients B2B n'ont plus besoin de connaissances spécialisées sur les solutions de connectivité, car Orange assume la responsabilité de la gestion du réseau. Simultanément, ce partenariat permet à Orange de fournir des services dédiés et exclusifs dans la zone de couverture, tout en offrant également des services avancés au-delà des locaux de l'entreprise en exploitant le réseau public.

La gestion de la solution de connectivité est également prise en charge par Orange, éliminant davantage le besoin de connaissances spécialisées au sein de l'entreprise. Dans le même temps, Orange peut désormais offrir des services dédiés et exclusifs pour l'entreprise dans sa zone de couverture, leur permettant également de continuer à proposer ces services avancés lorsqu'elle quitte l'usine en utilisant le réseau public.