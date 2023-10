Orange : et ce levier ?

(Boursier.com) — Orange campe sur les 11 euros ce jeudi, alors que le broker OFA Global Research a relevé sa recommandation à acheter sur l'opérateur. Parmi les autres avis de brokers, Bryan Garnier était lui aussi à l'achat avec une cible de 13 euros à la suite de la dernière publication semestrielle et d'un roadshow organisé avec la direction cet été. Le premier semestre 2023 n'est pas pleinement représentatif des bonnes tendances à venir, et le courtier reste très confiant dans la capacité du groupe à continuer d'augmenter sa génération de trésorerie et ses dividendes, comme prévu... La rotation des actifs pourrait également offrir de nouvelles opportunités de création de valeur.

Citi est également à l''achat' avec un objectif ajusté à 11,75 euros, tandis que Kepler Cheuvreux avait abaissé son objectif de 14 à 13 euros mais en maintenant son avis à l'achat.

Le prochain rendez-vous financier est fixé au 24 octobre avec l'annonce des comptes du T3. Selon Goldman Sachs, les investisseurs sont désormais susceptibles de se concentrer sur la possibilité d'amélioration des tendances nationales au S2, car le plein impact des hausses des prix des télécommunications se fera sentir...

Le groupe avait confirmé en juillet dernier ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, notamment pour 2023 : EBITDAaL en légère croissance, eCAPEX en forte baisse, Cash-flow organique des activités télécoms "d'au moins 3,5 milliards d'euros" et ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.

Enfin, Orange versera le 6 décembre un acompte sur le dividende 2023 de 0,30 euro en numéraire...