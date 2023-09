Orange Enovacom s'offre NEHS Digital et Xperis

(Boursier.com) — Enovacom , la filiale santé d'Orange Business, renforce son leadership dans la e-santé avec l'acquisition de NEHS Digital et Xperis. L'opération "renforce la stratégie d'Orange Business dans le développement de solutions au service des professionnels de santé". Enovacom, acteur majeur français dans l'interopérabilité, télémedecine et maintenant l'imagerie et filiale d'Orange Business depuis 2018, a donc finalisé l'acquisition de NEHS Digital et Xperis, deux filiales du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH). NEHS Digital, éditeur, distributeur de solutions de santé et opérateur de services, en particulier dans l'imagerie médicale, et Xperis spécialisée dans l'interopérabilité des données de santé, sont présents dans 600 établissements sanitaires, 900 structures médico-sociales et auprès de plus de 800 cabinets de radiologie en France. NEHS Digital et Xperis couvrent cinq domaines d'expertise : l'imagerie médicale, la télémédecine, l'organisation du service médical d'interprétation, la production et la coordination de soins, ainsi que la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information.

Après l'intégration de NEHS et Xperis, les équipes d'Enovacom bénéficieront de l'expertise de plus de 600 professionnels de l'e-santé. L'acquisition de Xperis vient compléter la gamme des solutions d'Enovacom. En intégrant les offres de NEHS Digital, Enovacom confirme son positionnement sur la télémédecine et complètera les solutions existantes telles qu'Enovacom Nomadeec. Enfin, avec cette acquisition, Enovacom devient un acteur majeur dans le domaine de l'imagerie médicale, aussi bien en tant qu'intégrateur et éditeur. Cette deuxième acquisition d'Enovacom en deux ans confirme sa position parmi les leaders du domaine de la e-santé en France.