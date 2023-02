Orange : encore du vert !

(Boursier.com) — Sixième séance consécutive dans le vert pour Orange qui grimpe encore de 0,7% à 10,7 euros en cette fin de semaine. Oddo BHF a réitéré son conseil 'surperformer' sur le dossier à la suite de la présentation des comptes 2022 et du plan stratégique 'Lead the Future'. La forte réaction du titre hier (+6%) ne reflète pas qu'un plan 2025 rassurant, puisqu'en ligne avec le consensus FCF 2025, mais aussi un retour de la hausse du dividende et un rattrapage par rapport au marché, affirme l'analyste. Au cours actuel, le titre a encore du potentiel (objectif de 12 euros) et reste très décoté selon lui (PE de 7-8x 2023e versus secteur 12-13x, soit 40% en dessous) mais un rattrapage total est encore improbable tant que le ROCE restera inférieur au CMPC.

Bryan Garnier a lui aussi apprécié la vision et les objectifs partagés lors du CMD d'hier, qui correspondent à son argumentaire d'investissement sur le titre : concentration sur l'amélioration du ROCE avec une baisse des investissements confirmée et une génération de trésorerie croissante entraînant une augmentation sécurisée du dividende. Ses estimations sont inchangées pour l'instant, mais elles se situent quelques points en dessous de la guidance du groupe. Le courtier est à l''achat' avec une cible de 12,5 euros.