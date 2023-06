Orange : en négociation exclusive avec BNP Paribas pour Orange Bank

(Boursier.com) — Dans le cadre d'une revue stratégique, lancée il y a plusieurs mois, Orange a engagé une recherche de partenaire pour accompagner le développement de sa filiale bancaire. A la suite de travaux menés par la Direction générale du groupe Orange en lien avec un Comité Ad hoc, composé des présidents des Comités du Conseil et en prenant acte des différentes analyses et des offres déjà reçues, le Conseil d'administration donne son accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France et pour développer des solutions de financement des terminaux mobiles.

Les deux groupes discuteront également des modalités de reprise de l'activité d'Orange Bank en Espagne.

Ce partenariat apportera une solution de continuité pour les clients d'Orange Bank et s'inscrit dans l'intention de retirer progressivement Orange Bank du marché de la banque de détail en France et en Espagne.

Cette décision a été prise sans la présence du Président du conseil d'administration d'Orange, qui a choisi de se retirer du processus de décision et du vote en raison de son mandat d'administrateur de BNP Paribas. Cette opération concerne uniquement le périmètre France et Espagne. Elle ne remettra pas en cause la trajectoire financière du Groupe 2023-2025 telle qu'elle a été présentée au Capital Market Day du 16 février 2023.

Ce projet sera soumis aux différentes procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel qui débuteront prochainement. Ce processus sera mené en toute transparence, en informant sur les actions engagées pour trouver un repreneur et avec pour priorité l'accompagnement de l'ensemble des salariés (reclassement interne, formation). Le Groupe travaillera également avec les autorités et régulateurs concernés.