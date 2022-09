Orange : du nouveau à la Communication du groupe

(Boursier.com) — Christel Heydemann (Directrice générale d'Orange) nomme Caroline Guillaumin en tant que Directrice exécutive de la Communication du groupe à compter du 2 janvier 2023. Elle prendra la succession de Béatrice Mandine. Elle sera à ce titre membre du Comité exécutif.

"Je suis ravie d'accueillir Caroline Guillaumin au sein de l'équipe dirigeante. Elle accompagnera le déploiement du futur plan stratégique et jouera un rôle essentiel pour la communication auprès des salariés et de l'ensemble des parties prenantes externes du Groupe. Je compte sur son expérience pour continuer à renforcer la puissance de la marque Orange dans tous les pays. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement Béatrice Mandine pour les années qu'elle a passé à promouvoir et défendre l'image et les valeurs du groupe Orange", commente Christel Heydemann

En janvier 2010, Caroline Guillaumin prend la Direction de la Communication du groupe Société Générale et devient, en juin 2017, Directrice des Ressources humaines du Groupe. Caroline Guillaumin est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux et titulaire d'un Master of Arts en relations internationales de l'université de Boston, elle Elle a débuté sa carrière en 1989 dans les hautes technologies au sein de startups en France et aux Etats-Unis.