Orange Digital Ventures investit dans InterCloud









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Digital Ventures investit dans InterCloud pour soutenir son leadership européen dans l'interconnexion cloud. InterCloud est le leader de l'interconnexion des applications Cloud, et fournit des solutions 'software-defined' entièrement managées pour connecter des ressources multi-cloud à grande échelle et permettre aux entreprises globales d'interconnecter de manière transparente leurs ressources multi-cloud.

Grâce à sa plateforme applicative mondiale, InterCloud est l'unique SDCI (Software-Defined Cloud Interconnect) capable d'offrir un service clé en mains géré de bout en bout, permettant aux entreprises de simplifier leurs infrastructures en leur offrant une visibilité et un contrôle accrus sur leurs applications multi-cloud.

Orange Digital Ventures mène cette nouvelle levée de fonds de 22 millions d'euros aux côtés de 3 nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest) et de ceux déjà présents au capital (Cap Horn Invest, Ventech, Hi Inov Dentressangle, SNCF Digital Ventures, Bpifrance).

Avec ce tour de financement, Orange Digital Ventures se positionne en partenaire de la croissance internationale des champions numériques européens dont InterCloud fait désormais partie. Orange accueille ainsi un nouvel acteur dans son écosystème d'innovation et le soutiendra dans son expansion technologique et commerciale.

Grâce à cette nouvelle opération, InterCloud va renforcer son positionnement sur le marché.