Orange : début de la construction du système sous-marin Medusa en Méditerranée

(Boursier.com) — Alcatel Submarine Networks (ASN)-qui fait partie du groupe Nokia-, Elettra Tlc, Medusa et Orange annoncent l'entrée en vigueur du contrat de construction du système de câbles sous-marin Medusa.

Ce jalon marque le début d'un projet ambitieux visant à renforcer la connectivité à travers la Méditerranée.

Medusa établira des connexions essentielles entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Égypte.

Le sous-système du câble Medusa, nommé Via Tunisia, reliant la France à la Tunisie, est co-financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme "Mécanisme pour l'interconnexion en Europe" (MIE) comme déjà annoncé par Orange.

Une fois achevé, Medusa s'étendra sur une distance de plus de 8.700 kilomètres, ce qui en fera le plus long câble de la mer Méditerranée et permettra d'améliorer la connectivité nord-sud et est-ouest.

La construction a été confiée aux leaders de l'industrie ASN et Elettra Tlc. Le système Medusa repose sur la technologie de pointe ouverte (Open Cable) à 24 paires de fibres optiques pour répondre aux besoins croissants en matière de haut débit dans la région, avec une capacité minimale de 20Tb/s par paire de fibres. Elettra Tlc va démarrer sans délais les opérations de survey (sondage des fonds marins), alors que la fabrication et l'installation du câble s'étaleront sur 2024 et 2025. Orange fournira des infrastructures d'atterrissement en France, en Tunisie et au Maroc.

En reliant l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, ainsi que plusieurs îles de la Méditerranée au continent, notamment la Sicile, la Crète et Chypre, le système de câble sous-marin Medusa créera des opportunités sans précédent pour la collaboration, l'innovation et le développement économique. Il constituera également un pont efficace entre les régions de la Méditerranée et de l'Atlantique, facilitant une communication et une coopération accrues dans toutes ces zones.

Rappelons que Medusa s'engage à réduire la fracture numérique. Cette construction est une étape importante dans la réalisation de cet objectif. La construction de Medusa est financée par AFR-IX Telecom, Orange et l'Union Européenne à travers une subvention dans le cadre du programme MIE (Mécanisme pour l'interconnexion en Europe).