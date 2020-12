Orange : construction d'un nouveau navire câblier

Orange : construction d'un nouveau navire câblier









Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange Marine, filiale du groupe Orange, lance la construction d'un nouveau navire câblier performant et à faible empreinte environnementale. Ce sera le premier navire de sa génération conçu spécifiquement pour la réparation des câbles sous-marins que ce soit des câbles de télécommunications à fibre optique ou des câbles d'énergie reliant des éoliennes offshore. Les câbles sous-marins constituent l'épine dorsale de l'internet mondial et malgré des choix de tracé optimisés et des mesures de protection prises lors de leur installation, des défauts interrompant leur fonctionnement sont régulièrement constatés. Cela peut occasionner des perturbations majeures sur le fonctionnement d'internet et des services de télécommunications internationaux et dans de tels cas de figure, un navire de câblier doit intervenir sans délai.

Ce sera la mission de ce nouveau navire, mobilisé pour intervenir sous 24 heures, 365 jours par an en cas de besoin. Il est appelé à remplacer le Raymond Croze lancé en 1983 qui a réalisé plus d'une centaine de réparations de câbles principalement en Méditerranée, mer Noire et mer Rouge.

Ce navire sera à la pointe des nouvelles technologies et sera équipé d'équipements modernes et performants. Sa carène profilée permettra une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport à la moyenne des navires câbliers en service, et sera optimisée pour les réparations. Ses propulseurs principaux Azipods lui donneront une maniabilité inégalée, sans renvoi d'angle pour avoir un meilleur rendement, un gain de fiabilité et d'entretien. Son robot sous-marin filoguidé (ROV) permettra de couper, inspecter et enfouir les câbles, stocké sous hangar, il pourra bénéficier d'une mise à la mer en toute sécurité. Sa gestion d'énergie hybride basée sur une production Diesel et un stockage et appoint électrique dépendant d'un système de batteries permettra de réduire sa consommation de carburant sur travaux et de prévenir tout arrêt inopiné d'un générateur. Sa possibilité de branchement sur le réseau électrique terrestre lui permettra de réduire sensiblement son empreinte écologique pendant les périodes à quai.

Tout a été pensé pour réduire son empreinte environnementale, ce qui conduira à une réduction de 20% des émissions de CO2 et de 80% des émissions d'oxyde d'azote par rapport au Raymond Croze. Avec le Pierre de Fermat mis en service en 2014, ce nouveau navire permettra à Orange Marine de disposer d'une des flottes de navires câbliers les plus modernes du monde. Il battra pavillon français. La construction de ce navire a été confiée au chantier naval Colombo Dockyard assisté du norvégien Vard spécialisé dans la conception des navires spéciaux. Ces deux entreprises ont réalisé ensemble la conception et la construction du dernier navire câblier mis en service et Vard a conçu et construit le Pierre de Fermat. Le lancement du navire est prévu durant le 1er semestre 2023.