Orange confirme ses objectifs annuels après un premier trimestre sans surprise

(Boursier.com) — Orange dévoile des chiffres trimestriels en ligne avec les attentes du marché malgré une activité sous pression en Espagne. Le chiffre d'affaires global de l'opérateur télécoms s'élève à 10,3 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 0,5% sur un an à base comparable malgré la crise sanitaire qui a pleinement impacté ce trimestre contre seulement 2 semaines d'impact au 1er trimestre 2020. Le groupe a notamment bénéficié du rebond des ventes d'équipements et de l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration.

La croissance est essentiellement portée par l'Afrique et Moyen Orient qui réalise sa meilleure performance au cours d'un 1er trimestre depuis 10 ans (+7,1%) et par les Autres pays d'Europe (+2,2%). Le segment Entreprises revient en légère croissance (+0,4%) tandis que la France résiste à -0,2% et que l'Espagne demeure en fort recul (-7,4%).

L'EBITDAaL est en très léger déclin (-0,3%) à 2,56 milliards d'euros, au terme d'un trimestre pleinement affecté par la crise contrairement au 1er trimestre 2020. Le niveau des eCAPEX au 1er trimestre (1,8 MdE) est en ligne avec les objectifs du Groupe pour l'année 2021. Ils augmentent de 12,4% sur un an, notamment du fait des investissements Réseaux et de moindres cessions d'actifs.

Orange maintient ses objectifs financiers pour 2021 tels qu'annoncés le 18 février 2021, à savoir : un EBITDAaL stable négatif ; un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros ; un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d'euros ; et un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme. Pour mémoire, ces objectifs tiennent compte de l'allocation des 2,2 milliards d'euros reçus fin 2020 à la suite de la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien contentieux fiscal, qui vise à générer de la valeur ajoutée pour le Groupe à long terme mais a un impact sur les objectifs à court terme.

Comme déjà annoncé, l'Assemblée générale du 18 mai 2021 statuera sur la distribution d'un dividende 2020 de 0,70 euro par action, plus 0,20 euro lié à la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal. Du fait d'un acompte de 0,40 euro versé le 9 décembre 2020, le solde du dividende qui sera proposé à l'AG s'élèvera à 0,50 euro par action et sera payé en numéraire le 17 juin 2021, la date de détachement étant fixée au 15 juin 2021. Au titre de l'exercice 2021, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2022. Un acompte de 0,30 euro par action sera versé en décembre 2021.