Orange conclut avec OneWeb un accord visant à étendre la connectivité mondiale

(Boursier.com) — La société de communications par satellite en orbite terrestre basse OneWeb et Orange SA ont signé un accord de distribution visant à étendre les services de connectivité en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde, notamment dans les zones rurales et isolées. Ce partenariat intervient alors que les gouvernements du monde entier ont décidé de donner la priorité au développement des réseaux d'infrastructures numériques à la suite de la pandémie de COVID-19.

Grâce à ce partenariat, Orange sera en mesure de proposer une offre de connectivité enrichie intégrant la solution LEO de OneWeb, aux opérateurs télécom et aux entreprises de différentes régions du monde. La technologie LEO de OneWeb viendra ainsi compléter la gamme de services Orange et permettra de connecter, avec une latence améliorée, les régions difficiles d'accès qui ne pouvaient pas jusqu'à présent être desservies. La qualité de service et la faible latence offertes par les services OneWeb permettront par ailleurs d'augmenter la satisfaction client et de proposer de nouvelles applications, ainsi que de nouveaux services OTT.

La technologie LEO de OneWeb viendra donc renforcer la position de leader d'Orange sur le marché du backhaul dans les zones difficiles d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et au-delà. Avec la solution de OneWeb, Orange propose un porfolio de solutions multi-orbitales, et complète ses 40 années d'expérience dans le domaine de la connectivité par satellite, au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d'accès à Internet.