Orange Business Services regroupe ses activités Santé au sein d'Enovacom

Orange Business Services regroupe ses activités Santé au sein d'Enovacom









(Boursier.com) — Le secteur de la santé est un axe essentiel du plan stratégique 2025 d'Orange. Dans ce cadre, Orange Business Services (Groupe Orange) réorganise ses entités santé Enovacom et Orange Healthcare pour répondre pleinement aux besoins des acteurs de ce secteur en transformation numérique, en France et à l'international .

Dès aujourd'hui, les activités B2B d'Orange Healthcare sont transférées au sein d'Enovacom. Avec un effectif de 250 personnes, ce pôle permet d'accélérer les synergies et d'accompagner le virage numérique de la Santé.

Avec un siège social à Marseille, ce regroupement s'intègre également dans la volonté du Groupe de renforcer ses activités stratégiques en région, au plus près des acteurs des territoires et des talents. Un plan de recrutement ambitieux accompagne cette transformation.

Au sein de Digital et Data, Enovacom sera dirigée par Laurent Frigara et Renaud Luparia - fondateurs et actuels Directeurs Généraux Délégués.

La structure, dont les 250 collaborateurs sont situés à Marseille, Paris, Londres et Montréal, accueille les activités Healthcare d'Orange Business Services, autour de 3 grandes Directions :

- La direction des Opérations et de la Transformation sous la responsabilité d'Eric Pieuchot. Cette Direction assurera le déploiement et l'exploitation des services auprès des clients tout en garantissant le respect des processus et sécurité des opérations liées aux activités de l'Hébergement de Données de Santé certifiées ISO-27001et HDS

- La direction Business avec notamment l'activité Commerciale France pilotée par Laurent Moulin

- La direction Produits, animée par Frédéric Bourcier, qui développera les produits et solutions numériques adaptées à l'écosystème santé.

Les offres de logiciels et de services dédiés à la e-santé de la nouvelle structure répondent à 4 enjeux majeurs qui sont la protection des données de santé, les échanges et le partage entre acteurs de l'écosystème santé, la digitalisation du Parcours Patient et l'exploitation des données de santé.