Orange Business Services et Crosscall vont équiper la Gendarmerie nationale et la Police nationale

Orange Business Services et Crosscall vont équiper la Gendarmerie nationale et la Police nationale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'appel d'offre NEO lancé par le Ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale et la Police nationale ont choisi Orange Business Services et Crosscall pour équiper et connecter l'ensemble de leurs forces opérationnelles. Plus de 200.000 terminaux résistants et durables, connectés aux applications métier, vont ainsi accompagner les forces de l'ordre en mobilité dans l'évolution de leur métier, pour une durée de 4 ans.

Pour la première fois ce marché public hautement stratégique est remporté par un duo opérateur intégrateur et constructeur 100% français.

La résistance et la longue autonomie des terminaux, associées à une connectivité sécurisée de haute qualité, ont permis à Orange Business Services et Crosscall de se distinguer. L'opérateur et entreprise de services digitaux, ainsi que le spécialiste de l'outdoor mobile technology ont répondu aux exigences d'usages intenses de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, et ont ainsi remporté ce marché, porté par le Ministère de l'Intérieur, destiné au renouvellement de leur flotte mobile. Leur compatibilité avec les normes Private Mobile Radio/Public safety ainsi que la durabilité des terminaux ont représenté des critères primordiaux dans cet appel d'offre.

Une réussite qui s'inscrit dans une démarche d'intelligence économique nationale

Orange Business Services, a été sélectionné par le Ministère de l'Intérieur pour le renouvellement des terminaux NEO. Orange Business Services prouve ainsi sa capacité à gérer le déploiement à grande échelle du projet et à en assurer la connectivité performante et sécurisée, tout en choisissant les meilleurs partenaires. Via l'intégration de cartes SIM Orange, les forces de sécurité bénéficient d'un accès en temps réel aux applications métier en situation de mobilité. De son côté, Crosscall démontre son expertise dans la conception de terminaux durables et sa capacité à répondre à des demandes de grande envergure. Il s'agit du plus important contrat remporté à ce jour par l'entreprise française : plus de 200 000 smartphones CORE-X4 NEO et tablettes CORE-T4 NEO, des modèles de sa gamme CORE optimisés pour répondre aux besoins spécifiques des forces de sécurité.

Les policiers et les gendarmes disposeront sur leur tablette ou leur smartphone, de tous les outils dont ils ont besoin au quotidien. En plus des solutions de communication de groupe enrichie "Push to X" (voix, texte, photo, vidéo), ils auront accès à plus d'une soixantaine d'applications métier, pour vérifier en temps réel une identité ou la validité d'un permis de conduire par exemple. Ils pourront également établir un procès-verbal et accéder aux bases administratives et judiciaires. Une nouvelle solution " bureau mobile " qui permet aux agents de terrain de travailler sur un mobile avec un écran passif via leurs terminaux sans recourir à un ordinateur, sera expérimentée.

Cette réussite fait suite à une collaboration étroite entre les équipes d'Orange Business Services et Crosscall. Elle s'inscrit dans une démarche d'intelligence économique nationale. Ce consortium unique, composé de l'entité dédiée aux entreprises de l'opérateur Orange reconnu no1 par l'Arcep et du seul constructeur de la téléphonie à capitaux 100% français, s'impose aujourd'hui sur un marché public stratégique concurrentiel. En combinant leurs expertises, Orange Business Services et Crosscall proposent un dispositif souverain alliant des équipements et une connectivité offrant un haut niveau de performance technologique à la pointe de l'innovation. Ces synergies permettront d'accompagner au plus près du terrain les forces de sécurité dans leur transition numérique.