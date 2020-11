Orange Business Service s'accorde avec Amazon Web Services

Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange Business Services a conclu un accord stratégique mondial de collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin d'aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à tirer parti des avantages du cloud pour s'adapter plus rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des utilisateurs. Orange et AWS travailleront ensemble pour fournir de nouvelles solutions de modernisation et de migration, d'analyse des données, d'innovation et de sécurité. Cela se traduira par de nouveaux produits et services permettant d'accélérer la transition des entreprises vers le cloud. Dans le cadre de cet accord, un centre d'excellence cloud dédié basé sur AWS assurera la coordination du développement conjoint d'un vaste programme de formation et de certification pour plus de 3.000 experts Cloud, Cybersécurité, Digital & Data d'Orange Business Services.

Les entreprises auront désormais accès à un guichet unique pour toutes leurs demandes Orange et AWS par le biais de leur interlocuteur privilégié. Orange dispose d'une expertise reconnue en conseil, en cybersécurité et en connectivité, jusqu'aux applications cloud natives. Les entreprises clientes d'Orange s'affranchissent ainsi de la complexité liée à la multiplicité des fournisseurs, ce qui leur permet d'accélérer leur transformation numérique et d'explorer les innovations qui améliorent les applications cloud basées sur AWS.

Dans le cadre de son plan stratégique consistant à réinventer son modèle d'opérateur, Orange a également investi massivement dans les compétences et les outils de l'écosystème Cloud native pour que les entreprises puissent tirer parti de la livraison continue, de la flexibilité et de services haut de gamme, comme la résilience et l'optimisation des coûts.

Les clients Entreprises peuvent compter sur Orange "pour standardiser, faire évoluer et optimiser les applications de leurs environnements AWS afin d'accélérer les cycles d'innovation, de réduire les risques et d'accroître l'efficacité". Orange intègre également le programme des revendeurs AWS en tant que membre, lui permettant de revendre les services AWS à ses clients dans le cadre de ses services et solutions à valeur ajoutée.