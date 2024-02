Orange Business et Cisco concluent un accord de réduction des GES

(Boursier.com) — Orange Business et Cisco annoncent la signature d'un accord portant sur un plan d'actions destiné à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générées par leurs activités communes.

Ce plan est une première pour les deux entreprises. Il consolide leur partenariat et facilite le partage des données leur permettant de progresser vers leurs objectifs Net Zéro Carbone. L'accord a pour objectif de créer un référentiel des émissions provenant des solutions Orange Business utilisant les produits Cisco.

Cet accord résulte d'une reconnaissance des interdépendances pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de GES et de la nécessité d'un partenariat collaboratif à long terme pour accélérer leurs performances. Les deux organisations espèrent que ce plan sera "le premier d'une longue série au service des modèles Net Zéro Carbone".

Rappelons que Cisco et Orange Business ont des objectifs ambitieux en matière de Net Zéro Carbone. Les deux entreprises ont également déterminé des objectifs spécifiques à court terme pour la réduction des émissions et de transition de leurs activités d'un modèle linéaire vers un modèle circulaire. Orange vise une réduction de ses émissions de GES, tous scopes confondus, de l'ordre de 45% d'ici 2030, et s'engage à être Net Zéro Carbone d'ici 2040. De son côté, Cisco vise aussi le Net Zéro Carbone d'ici 2040 et s'engage à réduire les émissions du scope 3 -liées directement à la fabrication de ses produits, ainsi qu'à d'autres étapes du cycle de vie (approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie...)- de 30% d'ici 2030.