Orange : Bruxelles s'inquiète du projet de rapprochement avec Masmovil en Espagne

(Boursier.com) — Orange perd 1,1% à 10,3 euros ce lundi à Paris. La Commission européenne est sur le point de publier une communication des griefs répertoriant les raisons potentielles d'opposer son veto au projet de l'opérateur de fusionner ses opérations espagnoles avec Masmovil, croit savoir "Bloomberg News'. Le dossier du régulateur indiquera les solutions possibles et, dans les opérations de télécommunications, celles-ci comprennent généralement la vente d'actifs ou des mesures correctives en matière d'accès afin de rendre le nouveau réseau interopérable avec les concurrents. Selon 'Reuters', Orange et MasMovil ne devraient pas offrir de concessions avant de recevoir le document.

L'UE a ouvert une enquête approfondie en avril. Elle doit rendre sa décision d'ici la fin août.

Orange et MasMovil, numéro deux et numéro quatre du marché des télécoms en Espagne, avaient annoncé en juillet 2022 un accord de rapprochement pour un montant estimé à 18,6 milliards d'euros. L'opération aura pour conséquence de ramener de quatre à trois le nombre d'opérateurs présents en Espagne aux côtés de Telefonica et de Vodafone.