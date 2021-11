Orange : brokers prudents

(Boursier.com) — Orange revient sur les 9,50 euros ce mercredi en bourse de Paris, sans grand changement, alors que le groupe a confirmé ses objectifs annuels après avoir fait état d'un troisième trimestre globalement en ligne avec les attentes du marché... L'opérateur télécoms a réalisé sur les 3 mois clos fin juin un chiffre d'affaires de 10,508 Milliards d'euros, en baisse de 0,4% à base comparable, tandis que l'Ebitdaal, mesure clef de la rentabilité, a reculé de 0,7%, à 3,55 Milliards d'euros. La baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur le réseau fibre a éclipsé une bonne performance commerciale sur la période. Hors cofinancements, l'EBITDAaL affiche ainsi une croissance de 4,5%.

Objectifs maintenus

Le Groupe vise toujours sur l'ensemble de l'exercice un EBITDAaL 'stable négatif', un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros, un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 MdsE, et un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme.

Orange versera le 15 décembre prochain un acompte sur le dividende 2021 de 0,30 euro en numéraire. Au titre de l'exercice 2021, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2022.

Parmi les derniers avis d'analystes, Jefferies a ajusté son objectif de cours de 12,3 à 11,70 euros, tout en restant à l'achat. Si des bases de comparaison pour le cofinancement en France et pour l''Enterprise ITS/mobile' rendaient les choses plus compliquées avant les résultats, les deux activités ont été décevantes... Cependant, la croissance des ventes au détail en France s'est accélérée grâce à des tendances "solides" en matière de consommation et d'ARPU.

Les résultats d'Orange révèlent des "pressions sur la division de gros", selon Goldman Sachs, qui note que le chiffre d'affaires de l'opérateur télécom au troisième trimestre est ressorti légèrement inférieur aux attentes des analystes... Selon la banque qui est 'neutre' sur le dossier, l'amélioration de la performance sous-jacente des ventes au détail en France n'a pas suffi à compenser les pressions sur les ventes en gros...