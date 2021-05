Orange : Bridge à huis clos

Orange : Bridge à huis clos









Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'Orange s'est tenue le 18 mai à huis clos, à Bridge, le nouveau siège social d'Orange, situé au 111, quai du Président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux, sous la présidence de Stéphane Richard, PDG. Bridge, le nouveau siège social du groupe, accueille tant les activités commerciales (direction entreprises France), que corporate et internationales, et est doté de nombreux espaces à disposition de l'ensemble des 2.900 collaborateurs résidents mais aussi de l'ensemble des salariés du groupe Orange. Bridge est organisé en quartiers d'étage adaptés aux activités et missions des équipes, "favorisant les interactions entre les équipes et facilitant les prises de décisions collectives, et est aussi un lieu d'ouverture et d'échange avec la ville".

Outre la présentation des résultats financiers 2020 et des perspectives, les actionnaires ont pu découvrir les principes d'action, priorités et engagement fondamentaux du groupe Orange en déclinaison de sa raison d'être adoptée lors de la précédente Assemblée générale, il y a un an de cela. Les actionnaires se sont également prononcés sur les résolutions présentées et agréées ou non par le Conseil d'administration. A cette occasion, Stéphane Richard a déclaré : "Nous portons une conviction essentielle pour notre monde numérique contemporain. Nous pouvons continuer de le faire croître, de le développer, à condition de le rendre meilleur. Plus humain, plus inclusif et plus durable. C'est notre raison d'être. Être l'acteur de confiance d'un monde numérique responsable est le fil conducteur de notre croissance à long terme".

L'assemblée générale a renouvelé, pour une durée de quatre ans, le mandat de Bpifrance Participations en qualité d'administrateur. A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration reste composé de 15 membres dont 6 femmes et 9 hommes aux profils et expertises diverses. L'Assemblée générale a renouvelé le cabinet KPMG et a nommé le cabinet Deloitte, en qualité de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.

Le dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2020 a été approuvé. Compte tenu de l'acompte de 0,40 euro par action déjà payé en décembre 2020, le solde du dividende à distribuer s'élève à 0,50 euro par action. La date de détachement du dividende est fixée au 15 juin et le solde du dividende à distribuer sera mis en paiement le 17 juin.

Enfin, l'AG marque également la publication de la nouvelle édition du Rapport annuel intégré d'Orange. Ce Rapport annuel intégré démontre comment Orange "crée de la valeur durable au bénéfice de toutes ses parties prenantes". Cette démonstration s'appuie sur des indicateurs clés de performance sociale, éthique, économique et environnementale, qui combinés à la présentation de sa vision stratégique, de son modèle d'affaires et de ses modes d'organisation, lui permettent de générer de la valeur. Cette 6ème édition met notamment en lumière le rôle des réseaux et "la mobilisation des femmes et des hommes d'Orange dans une année de crise Covid-19", l'exécution du plan stratégique Engage 2025, ses avancées et ses résultats un an après son lancement, ainsi que la performance du groupe "au bénéfice de tous et sa contribution particulière aux Objectifs de développement durable sur lesquels Orange a un impact majeur".