Orange bondit après la confirmation des objectifs et la hausse du dividende

Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange confirme ses objectifs annuels et souhaite le retour du dividende à 0,70 euro par action au titre de l'année 2020, "au vu des résultats du troisième trimestre et de la confiance dans l'atteinte de notre objectif de cash-flow organique pour l'année 2020". Sur les trois mois clos fin septembre, l'opérateur télécoms a vu son Ebitdaal ("Ebitda after leases"), principal indicateur de sa rentabilité, limiter son repli à 0,4% à 3,58 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% à 10,6 milliards d'euros. Le groupe renoue ainsi avec la croissance malgré la baisse toujours forte du roaming et celle plus limitée des ventes d'équipements, toutes deux liées à la crise sanitaire. La croissance de la France et de l'Afrique & Moyen-Orient excède la baisse des autres segments dont la tendance s'améliore cependant par rapport au 2ème trimestre.

"Au-delà des cofinancements et des effets directs de la crise, la performance sous-jacente reste solide, grâce à une très belle dynamique commerciale. La demande ne faiblit pas dans un contexte sanitaire où la qualité de la connectivité est plus essentielle que jamais. Avec +360.000 ventes nettes, nous enregistrons ainsi un trimestre record sur la fibre en France, où nous dépassons désormais les 4 millions de clients. La Pologne connaît également un record de ventes sur la fibre tandis que les performances commerciales de l'Espagne sont encourageantes, même si le contexte concurrentiel reste difficile", déclare Stéphane Richard, PDG d'Orange.

Objectifs annuels confirmés

Le Groupe anticipe toujours un léger recul de l'EBITDAaL en 2020, autour de -1%, en incluant tous les effets liés à l'épidémie de Covid-19. Etant donné les retards dans les investissements constatés à date, le niveau des eCAPEX sera en recul, compensant le recul de l'EBITDAaL. Ainsi, l'EBITDAaL moins eCapex du Groupe sera stable en 2020. L'engagement du Groupe de dépasser 2,3 milliards d'euros de cash-flow organique des activités télécoms est inchangé. L'objectif d'un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms est maintenu autour de 2x à moyen terme.

#Q3_2020 Retour à la croissance du chiffre d'affaires malgré les effets de la crise sanitaire https://t.co/hWNv9dWX8q pic.twitter.com/V4trtk49AD — Service Presse Orange (@presseorange), via Twitter

Le groupe va verser un acompte sur dividende de 0,40 euro par action en numéraire, soit une hausse de 0,10 euro par rapport au montant annoncé en juillet.

Le titre monte

Le marché salue ces annonces avec un titre qui grimpe de plus de 5% à 9,5 euros, en tête du CAC40. Les résultats trimestriels, la confirmation des objectifs, les nouveaux plans de monétisation des infrastructures et, surtout, l'augmentation du dividende sont susceptibles d'être perçus positivement par les investisseurs, indiquait Goldman Sachs ('acheter') avant l'ouverture. "Nous soulignons que malgré les pressions liées au Covid, les revenus sous-jacents français sont stables".