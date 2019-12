Orange bloque 1,6 million d'appels indésirables par jour

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les appels indésirables et le démarchage illégal envahissent de plus en plus la vie privée des utilisateurs de téléphones fixes et mobiles. En un an, les appels de ce type ont triplé. Qu'il s'agisse de messages préenregistrés ou bien de démarchage publicitaire sous un faux numéro, les consommateurs souhaitent des solutions pour lutter contre ces nuisances insupportables au quotidien. Orange a donc décidé de les aider à se prémunir contre le démarchage téléphonique abusif, à la fois sur le fixe et le mobile.

Orange a ainsi bloqué 111 millions d'appels indésirables depuis septembre 2019, soit en moyenne 1,6 million d'appels par jour. L'objectif pour Orange est de permettre à ses clients de se prémunir contre le démarchage abusif, conformément à la décision de l'Arcep du 11 juillet 2019, en coordination avec l'ensemble des acteurs.

Orange rappelle être engagé dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique (Bloctel), depuis sa création. Cette liste permet aux consommateurs inscrits de ne plus être dérangés par les entreprises dont ils ne sont pas clients.

En outre, avec l'application Orange Téléphone, l'opérateur historique de téléphonie en France renforce la protection contre les appels indésirables et les "arnaques" sur les mobiles. Gratuite et sans publicité, l'application Orange Téléphone simplifie la vie des utilisateurs Android et iOS. Accessible à tous dans 26 pays et en 14 langues, elle permet d'obtenir des informations sur la nature des appels entrants grâce à une protection contre les appels indésirables qui informe ou bloque en cas d'appel malveillant ou de démarchage. Elle possède aussi une fonctionnalité d'annuaire inversé afin d'afficher le nom des professionnels même s'ils ne sont pas enregistrés dans les contacts. Elle informe aussi les utilisateurs s'ils composent un numéro surtaxé.