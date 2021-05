Orange bleue, sans Tintin mais avec Capgemini

Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange et Capgemini ont annoncé leur intention de créer une nouvelle société, 'Bleu', qui fournira un Cloud de Confiance conçu pour répondre aux besoins de souveraineté de l'Etat français, des administrations publiques et des entreprises dotées d'infrastructures critiques soumises à des exigences particulières en termes de confidentialité, de sécurité et de résilience, telles que définies par l'État français.

Bleu vise à proposer à ses clients un nouveau Cloud de Confiance indépendant doté d'un riche catalogue de solutions numériques et les meilleurs outils collaboratifs. Ce partenariat contribuera à accélérer la transformation numérique de la France.

Dans le cadre de ce projet, Capgemini et Orange, deux grandes entreprises numériques françaises au rayonnement international, mettront en commun leur savoir-faire, en partenariat avec Microsoft, afin de créer un fournisseur de services cloud français répondant aux besoins spécifiques de certaines organisations.

Bleu fournira ses solutions aux Opérateurs d'Importance Vitale (OIV), aux Opérateurs de Services Essentiels (OSE), à l'Etat français, à la fonction publique, aux hôpitaux et aux collectivités territoriales requérant la mise en place d'un Cloud de Confiance adapté au degré de sensibilité de leurs données et à leur charge de travail. Bleu proposera à ses clients les solutions sécurisées cloud de Microsoft, en l'occurrence les suites de collaboration et de productivité Microsoft 365 ainsi que l'ensemble des services de la plateforme cloud Microsoft Azure, dans un environnement indépendant, afin de leur permettre d'accéder à la gamme la plus complète d'innovations.

La gouvernance de Bleu s'appuiera sur des principes permettant de garantir que la solution réponde aux besoins uniques de ses clients français pour leurs données sensibles. Ces principes reposent en premier lieu sur l'immunité de Bleu à l'égard de législations extraterritoriales et son indépendance économique (Capgemini et Orange en seront les investisseurs majoritaires). Ils s'appuient ensuite sur le respect des garanties en matière de transfert de données et le contrôle exclusif des applications cloud à partir d'une infrastructure isolée, basée sur des centres de données situés en France.

Les centres de données de Bleu seront séparés de manière stricte des centres de données internationaux de Microsoft, ce qui garantira son autonomie opérationnelle. De plus, Bleu sera exploité depuis la France par son propre personnel. En conséquence, les services fournis par Bleu devraient permettre d'obtenir la qualification de '?Cloud de Confiance'" décernée par les pouvoirs publics, puisqu'ils satisferont l'ensemble des critères requis par le label SecNumCloud de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), ainsi que les dispositions juridiques confirmant son statut d'opérateur de Cloud de Confiance. Bleu pourrait en outre "accueillir des partenaires complémentaires ultérieurement".

Bleu aura vocation à terme à rejoindre l'initiative européenne Gaia-X, dont Orange et Capgemini sont membres, afin de contribuer à la création de solutions souveraines à l'échelle européenne comme à l'émergence du développement de cet écosystème.